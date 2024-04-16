Москва, 16 апреля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, а также четыре авиационные ложные воздушные цели MALD американского производства. Об этом 16 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Военный добавил, что всего с начала проведения СВО российские подразделения уничтожили 583 самолёта, 270 вертолётов и 21 292 дрона ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России за неделю с 5 по 12 апреля сбили противокорабельную ракету «Нептун», 12 авиабомб HAMMER и JDAM, а также 1712 дронов. Кроме того, средства ПВО уничтожили 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Также за неделю российская армия уничтожила пять пусковых установок ЗРК «SAMP/T» франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Оператор ЗРК «Тор-М2» с позывным Стаф рассказал, что перехватить американскую ракету ADM-160B MALD очень сложно, однако российские военные придумали несколько «хитростей», которые помогают бороться с этими целями.

ADM-160B MALD является гибридом ракеты и БПЛА. Она запускается с самолёта, но при этом не несёт боевой части. Главной задачей ракеты является вынудить ПВО сбить её, раскрыв локацию батареи. При этом MALD ставит помехи, изображает боевой самолёт, выступая в роли мишени или ложной цели.