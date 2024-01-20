Москва, 20 января, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Перехватить американскую ракету ADM-160B MALD очень сложно, однако российские военные придумали несколько «хитростей», которые помогают бороться с этими целями. Об этом «РИА Новости» рассказал оператор ЗРК «Тор-М2» с позывным Стаф.

Air Force Armament Museum

Ранее Минобороны сообщило о перехвате двух ракет ADM-160B MALD, при этом Соединённые Штаты официально не сообщали о поставках Украине этих ракет. ADM-160B MALD является гибридом ракеты и БПЛА. Она запускается с самолёта, но при этом не несёт боевой части.

Главной задачей ракеты является вынудить ПВО сбить её, раскрыв локацию батареи. При этом MALD ставит помехи, изображает боевой самолёт, выступая в роли мишени или ложной цели.

Выяснилось, что эти ракеты удалось установить и на фронтовые самолёты советского образца. Их штатным носителем в ВСУ стали доработанные бомбардировщики Су-24.

По данным агентства, Россия также применяет ложные цели при воздушных ударах, но исследовать такой образец, как ADM-160B MALD, всегда полезно. Кроме того, из зоны СВО российские специалисты получили сотни образцов натовских вооружений, включая БМП M2 Bradley, CV-90, гаубицы M777 и колёсный танк AMX-10RC.

Как передавало ИА Регнум, за неделю с 6 по 12 января авиация Воздушно-космических сил и средства противовоздушной обороны уничтожили 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, сбили самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

В Минобороны 5 января сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили за неделю восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire и 253 беспилотных летательных аппарата.

14 января в Минобороны РФ сообщили, что зенитная батарея старшего лейтенанта Александра Шарова сбила за неделю рекордное количество воздушных целей в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказал сам военный, в течение одной недели он уничтожил порядка 100 воздушных целей, только за одну смену произвёл 28 пусков