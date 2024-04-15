Москва, 15 апреля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Следствие обратилось к суду с просьбой избрать обвиняемому в неуплате налогов и легализации доходов блогеру Дмитрию Портнягину меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом стало известно 15 апреля.

личная страница в соцсети Блогер Дмитрий Портнягин

«В суд поступило ходатайство с требованием избрать Портнягину меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Тверской суд Москвы.

Как сообщало ИА Регнум 11 апреля, в доме и помещениях, принадлежавших блогеру, прошли обыски. В тот же день сам Портнягин заявил, что находится в зоне спецоперации, и пообещал немедленно погасить все долги, вечером следователи сообщили, что он полностью возместил ущерб в рамках дела о неуплате налогов и легализации денежных средств. Но 12 апреля блогера задержали в Ростове-на-Дону и доставили в Москву для дачи показаний. Фигурантом уголовных дел является и его супруга, её допросили несколькими днями ранее.

По материалам следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые не выплатили налоги на 124 млн рублей и в дальнейшем перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. В связи с несвоевременной уплатой налогов Портнягины задолжали по пеням и штрафам 64 млн рублей. Адвокат блогера Михаил Мушаилов уточнял, что подзащитному инкриминирвали уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализацию денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путём в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). 14 апреля он сообщил, что Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 млн рублей, свою вину он признал.