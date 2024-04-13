Москва, 13 апреля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина, задержанного в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела о неуплате налогов, доставили в Москву. Об этом сообщает 13 апреля источник ИА Регнум.

ИА Регнум

На автомобиле с ростовскими номерами блогера доставили в Главное следственное управление СК России на улице Садовой-Триумфальной.

О задержании Портнягина в Ростове-на-Дону стало известно 12 апреля. Ранее у него обнаружили налоговую задолженность на 108 млн рублей. Следователи опросили супругу бизнесмена, а также пришли в помещения «Клуба 500» и банного комплекса Siberia.

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11 апреля Портнягин заявил, что находится в зоне СВО, и пообещал немедленно погасить все штрафы, а также выплатить пени на 64 млн рублей. Вечером того же дня в СК сообщили, что Портнягин с супругой полностью возместили ущерб в рамках уголовного дела о неуплате налогов и легализации денежных средств.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые не выплатили налоги на 124 млн рублей. В дальнейшем они перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов супруги задолжали по пеням и штрафам 64 млн рублей.

В 2013 году на волне растущей популярности бизнес-тренингов Портнягин выпустил книгу «Трансформатор». Позднее он создал бизнес-сообщество Club 500, как заявлялось — для успешной работы его участников и обеспечения «их инвестициями, окружением и энергией».