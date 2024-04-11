Москва, 11 апреля, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Блогер Дмитрий Портнягин полностью возместил ущерб в рамках уголовного дела о неуплате налогов и легализации денежных средств, сообщила 11 апреля пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области в своём Telegram-канале.

кадр из видео Блогер Дмитрий Портнягин

«Следственным органами ГСУ СК России по Московской области в рамках уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), оперативно удалось добиться полного возмещения ущерба», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей. В дальнейшем с денежными средствами, полученными преступным путём, они совершили финансовые операции, переведя более 91 млн рублей на счета третьих юридических лиц.

Кроме того, добавили в СК, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, ранее Telegram-канал «112» сообщил, что у Портнягина обнаружили налоговую задолженность в размере 108 млн рублей. Следователи опросили супругу бизнесмена, также силовики пришли в помещения «Клуба 500» и банного комплекса Siberia.

Портнягин пояснил в своём Telegram-канале, что сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции, и заверил, что «сегодня же» выплатит все штрафы и пени на 64 млн рублей.

В 2023 году в России целый ряд известных блогеров стали фигурантом уголовных дел. Так, Елену Блиновскую, Валерию и Артёма Чекалиных привлекли к ответственности за неуплату налогов. Блиновская за два года деятельности не заплатила налогов 918 млн рублей, Чекалина — 300 млн, блогер Александра Митрошина — 120 млн рублей.