Москва, 14 апреля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Блогеру и бизнес-коучу Дмитрию Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на 124 млн рублей, свою вину он признал, сообщил 14 апреля «РИА Новости» его адвокат Михаил Мушаилов.

Кадр из видео Дмитрий Портнягин

«Дмитрию предъявлено обвинение (в неуплате налогов и легализации доходов. — Прим. ред.). Он полностью признал вину в неуплате налогов и сумму ущерба 124 млн рублей полностью возместил ещё позавчера», — сказал он.

Адвокат добавил, что в понедельник ожидается избрание меры пресечения блогеру.

Как передавало ИА Регнум, об обысках в доме блогера, а также в помещениях принадлежащих ему «Клуба 500» и банного комплекса Siberia стало известно 11 апреля. Сам Портнягин в этот же день заявил, что находится в зоне СВО, и пообещал немедленно погасить все штрафы и пени. Вечером того же дня в СК сообщили, что Портнягин полностью возместил ущерб в рамках уголовного дела о неуплате налогов и легализации денежных средств.

Но 12 апреля он всё же был задержан в Ростове-на-Дону, а на следующий день его доставили в Москву для дачи показаний. Фигурантом уголовных дел является и жена Портнягина Екатерина. Следователи допросили её несколькими днями ранее и отпустили.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые не выплатили налоги на 124 млн рублей. В дальнейшем они перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов супруги задолжали по пеням и штрафам 64 млн рублей.

Адвокат Мушаилов уточнял, что бизнес-коучу инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализацию денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путём в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

В 2013 году на волне растущей популярности бизнес-тренингов Портнягин выпустил книгу «Трансформатор». Позднее он создал бизнес-сообщество «Клуб 500», как заявлялось, для успешной работы его участников и обеспечения «их инвестициями, окружением и энергией».