Москва, 11 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. У предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина обнаружили налоговую задолженность в 108 млн рублей, сообщил 11 апреля источник Telegram-канала «112».

Соцсети Дмитрия Портнягина Дмитрий Портнягин

Сейчас следователи опрашивают супругу бизнесмена, которая может быть осведомлена о делах мужа. Также силовики пришли в помещения «Клуба 500» и банного комплекса Siberia.

Они подозревают бизнесмена в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Сам Портнягин написал в своём Telegram-канале, что сейчас находится в зоне СВО. И подтвердил, что в его дом, офис, дачу приехали оперативники с обысками. По его словам, уголовное дело против него было заведено по статье 198 («Уклонение физического лица от налогов и сборов»).

«Это очень странно, потому что основное тело долга без каких либо вопросов было погашено в августе 2022 года, в полном объёме. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны и вышли в суд», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, в России в минувшем году несколько известных блогеров стали фигурантами уголовных дел. Так, Елену Блиновскую, Валерию и Артёма Чекалиных привлекли за неуплату налогов. Блиновская за два года деятельности не заплатила налогов 918 млн рублей, Чекалина — 300 млн, ещё одна блогер Александра Митрошина — 120 млн рублей.

Против блогера Аяза Шабутдинова в январе возбудили ряд уголовных дел о мошенничестве. Кроме того, в январе его обвинили в совершении 50 корыстных тяжких преступлений.

Некоторые блогеры проходят по другим статьям. Так, Александр Шпак 14 марта стал фигурантом уголовного дела о распространении дискредитирующей информации о ВС России.