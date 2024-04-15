Воронеж, 15 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом 15 апреля сообщил в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве порекомендовали жителям сохранять спокойствие, не выходить на улицу и дождаться отбоя угрозы.

Глава региона Александр Гусев призвал жителей следить за дальнейшими официальными оповещениями.

«Силы ПВО наготове», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 апреля два украинских беспилотника самолётного типа сбили средства ПВО над Курской областью. Очередную попытку киевских боевиков совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ российские военные около 23:00 мск. Сбитые дроны упали в Фатежском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Российские системы противовоздушной обороны 14 апреля уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

В ночь на 15 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Краснодарским краем.