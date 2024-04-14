Белгород, 14 апреля, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили 14 апреля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 21:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России», — уточнили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области два украинских беспилотных летательных аппарата.

Как передавало ИА Регнум, около 16:00 мск в небе над Белгородской областью также поразили украинский БПЛА.

Всего за сутки Белгородскую область украинские боевики обстреляли более 30 раз с использованием боеприпасов и дронов, подтвердил 14 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, атакам подверглись шесть из 21 района области. Прилёты снарядов и БПЛА зафиксировали в Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском, Яковлевском районах региона. Повреждения получили семь домов и административное здание. На территории Грайворонского округа была повреждена линия электропередачи, в результате без электроэнергии остались сёла Дунайка и Пороз.