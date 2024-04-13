Фатеж, Курская область, 14 апреля, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Два украинских беспилотника самолётного типа поздним вечером 13 апреля были сбиты средствами ПВО над Курской областью. Об атаке ВСУ сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

Российские военные около 23:00 мск пресекли очередную попытку киевских боевиков совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Губернатор региона Роман Старовойт подтвердил информацию об уничтожении беспилотников, уточнив, что они упали в Фатежском районе. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 апреля в Курской области объявили об опасности атаки беспилотников.

Роман Старовойт заявил, что из-за возникшей угрозы атаки вражеских дронов силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность.

Снайперы Вооружённых сил России сбили американский беспилотный летательный аппарат Puma. Также были ликвидированы 24 солдата ВСУ, задействованных для эвакуации группы дрона.

12 апреля Минобороны РФ информировало, что силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью. Перед этим оборонное ведомство доложило об уничтожении пяти дронов ВСУ в ночь на 12 апреля.