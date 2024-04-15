В небе над Краснодарским краем силы ПВО сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: силами ПВО перехвачен над Краснодарским краем украинский беспилотник
Краснодар, 15 апреля, 2024, 07:37 — ИА Регнум. В ночь на 15 апреля была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по российской территории. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен вражеский беспилотник самолётного типа в небе над Краснодарским краем.
Подробности воздушной операции не уточняются.
Как сообщало ИА Регнум, российские системы противовоздушной обороны 14 апреля уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.
В этот же день около 16:00 мск в небе над Белгородской областью также поразили украинский БПЛА.
В Одессе прогремело несколько взрывов. Информация о прилётах появилась почти одновременно с данными о взрывах в Харькове. Там также объявлялась воздушная тревога.