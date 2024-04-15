Краснодар, 15 апреля, 2024, 07:37 — ИА Регнум. В ночь на 15 апреля была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по российской территории. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По информации военного ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен вражеский беспилотник самолётного типа в небе над Краснодарским краем.

Подробности воздушной операции не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, российские системы противовоздушной обороны 14 апреля уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

В этот же день около 16:00 мск в небе над Белгородской областью также поразили украинский БПЛА.

В Одессе прогремело несколько взрывов. Информация о прилётах появилась почти одновременно с данными о взрывах в Харькове. Там также объявлялась воздушная тревога.