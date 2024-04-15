Москва, 15 апреля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В Кремле чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в ближневосточном регионе в связи с ударом Ирана по Израилю и призвали стороны к сдержанности, сообщил на брифинге 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах», — заявил представитель Кремля.

Москва также выступает за политико-дипломатическое разрешение разногласий на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран провёл массированную атаку по территории Израиля с использованием нескольких сотен ракет и ударных дронов в качестве ответа на удар израильских сил по иранскому консульству в Сирии. Сообщалось, что атака беспилотников длилась не менее пяти часов.

Президент Ирана Ибрагим Раиси назвал удары по Израилю законным правом Тегерана на самооборону.

МИД России в свою очередь выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Российское внешнеполитическое ведомство призвало к сдержанности все стороны конфликта. Министерство осудило нападение на консульство, однако из-за позиции Запада этого не сделал Совет Безопасности ООН.

Власти Израиля пообещали определиться с конкретным видом ответа на удар Ирана. Так, один из вариантов ответа Израиля может не предполагать нанесение ударов по иранской территории.