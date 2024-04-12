Капустин Яр, Астраханская область, 12 апреля, 2024, 22:24 — ИА Регнум. С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщили 12 апреля в Минобороны России.

Кадр из видео

«С четвёртого Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — отметили в ведомстве.

В Telegram-канале Минобороны опубликовало видео пуска МБР. Запуск проводился в рамках госиспытаний перспективных ракетных комплексов и подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.

Полученные результаты подтвердили высокую надёжность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности страны, задачи пуска выполнены в полном объёме, заключили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Минобороны РФ опубликовало кадры успешного пуска ракеты «Ярс» с территории космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебные боевые блоки ракеты прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Целью пуска было получение подтверждения тактико-технических и лётных характеристик ракетного комплекса.

В январе Минобороны проинформировало, что в 2024 году ракетные войска стратегического назначения проведут семь учебных и испытательных пусков МБР. За предыдущие пять лет было проведено более 20 таких пусков.