Вашингтон, 15 апреля, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Военные американской армии отразили масштабную атаку беспилотников и баллистических ракет по Израилю со стороны Ирана и Йемена. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM).

US Embassy in Bosnia and Herzegovina via AP

Уточняется, что американские военные при поддержке эсминцев Европейского командования ВС США сбили свыше 80 дронов и как минимум шесть баллистических ракет.

Американские военные также уничтожили пусковую установку и семь беспилотников на контролируемой хуситами части Йемена, отмечается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 апреля иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все задействованные в ходе удара по Израилю гиперзвуковые ракеты успешно преодолели средства противовоздушной обороны и поразили назначенные цели. До этого телеканал сообщил, что иранские военные использовали не менее семи гиперзвуковых ракет в ходе ударов по израильской территории.

Ранее в этот же день американский телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера сообщил, что Тель-Авив в ближайшие дни намерен определиться с конкретным видом ответа на удар Ирана. Отмечалось, что израильские военные уже предоставили властям страны «широкий спектр вариантов» для ответа на иранскую атаку.

В ночь на 14 апреля Иран произвёл массированный удар по территории Израиля с использованием нескольких сотен ракет и ударных дронов. Это стало ответом на удар ЦАХАЛ по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске. Иранская атака продолжалась не менее пяти часов. Президент Ирана Ибрагим Раиси назвал законным правом Тегерана на самооборону удары по территории Израиля.

МИД России после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, призвав к сдержанности все стороны конфликта. В ведомстве напомнили, что Россия решительно осудила нападение на консульство, но этого из-за позиции западных стран не сделал Совбез ООН.