Мелитополь, 14 апреля, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Российские военные нанесли сокрушительный удар по складам техники и боеприпасов в Днепропетровской области. Об успешной операции рассказал «РИА Новости» глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости / Станислав Красильников

Как пояснил Рогов, на правом берегу в селе Чкалово бойцы «накрыли» место расположения киевских боевиков, склады с боеприпасами, а также скопление военной техники, которая использовалась для обстрела Энергодара и Каменско-Днепровского района Запорожской области.

После удара ВС РФ была слышна повторная детонация, а к месту расположения боевиков ВСУ помчались кареты скорой помощи, добавил общественник.

Как сообщало ИА Регнум, места дислокаций Вооружённых сил Украины были поражены в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Левадное в Запорожской области, рассказал 12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

9 апреля российские военные уничтожили склад беспилотников ВСУ на херсонском направлении.

Российская армия улучшила позиции в селе Работино и в районе села Вербовое в Запорожской области. Об успехах ВС РФ 14 апреля рассказал Владимир Рогов.

Экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что режим Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.