Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового — Рогов
Рогов: ВС РФ отбили две атаки, укрепив позиции в Работино и в районе Вербового
Запорожье, Запорожская область, 14 апреля, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Российская армия улучшила позиции в селе Работино и в районе села Вербовое в Запорожской области. Об успехах ВС РФ 14 апреля рассказал «РИА Новости» глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По словам Рогова, в Работино бойцы отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили опорный пункт украинских боевиков.
«В районе Вербового отбили также две атаки, а затем не только улучшили позиции, но и взяли один опорник», — добавил общественник.
Также Владимир Рогов заверил, что у ВС РФ есть успехи в районе села Малая Токмачка Запорожской области.
Как сообщало ИА Регнум, Россия может освободить оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону 14 апреля.
По его словам, в центральной части Донбасса постепенно сокращается количество оставшихся неосвобождёнными городов, а театр военных действий становится более открытым.
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может лишиться части своих территорий, особенно Одессы и Харькова, которые вполне могут отойти России. Он также отметил, что российские военные движутся вперёд.
Экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что режим Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.