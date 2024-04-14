Запорожье, Запорожская область, 14 апреля, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Российская армия улучшила позиции в селе Работино и в районе села Вербовое в Запорожской области. Об успехах ВС РФ 14 апреля рассказал «РИА Новости» глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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По словам Рогова, в Работино бойцы отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили опорный пункт украинских боевиков.

«В районе Вербового отбили также две атаки, а затем не только улучшили позиции, но и взяли один опорник», — добавил общественник.

Также Владимир Рогов заверил, что у ВС РФ есть успехи в районе села Малая Токмачка Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, Россия может освободить оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону 14 апреля.

По его словам, в центральной части Донбасса постепенно сокращается количество оставшихся неосвобождёнными городов, а театр военных действий становится более открытым.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может лишиться части своих территорий, особенно Одессы и Харькова, которые вполне могут отойти России. Он также отметил, что российские военные движутся вперёд.

Экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что режим Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.