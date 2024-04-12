Николаев, Украина, 12 апреля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Места дислокаций Вооружённых сил Украины (ВСУ) были поражены в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Левадное в Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Запорожье, вернее область, принимала удары разной степени интенсивности от ствольной артиллерии, РСЗО и БПЛА. БПЛА отрабатывали Гуляйполе, Работино, Малиновку. Поражены небольшие группы противника и как минимум один расчёт, вместе с пушкой «777» (гаубица М777. — Прим. ред.)», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Кроме того, по информации подпольщика, были поражены места дислокаций украинских военных в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Левадное.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по местам скопления ВСУ в Одесской области и уничтожили, предположительно, румынских наёмников.

9 апреля в Минобороны России сообщили, что Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили склад беспилотников ВСУ на херсонском направлении.

На данном направлении подразделениями группировки войск «Днепр» было нанесено огневое поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Работино Запорожской области и Ивановки Херсонской области, отметили в оборонном ведомстве.