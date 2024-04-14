Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 20:28 — ИА Регнум. МИД Израиля после атаки со стороны Ирана назвал эту страну «величайшей угрозой» стабильности на Ближнем Востоке и мировому порядку и заявил, что по этой причине Тегеран не должен получить ядерное оружие.

Manuel Elias/Global Look Press

Ведомство призвало ввести «болезненные санкции» против Ирана, в том числе в сфере ракетостроения, а также признать Корпус стажей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

«Против Ирана должны быть введены болезненные санкции, включая в том числе сферу ракетостроения. Иран должен заплатить цену за свою агрессию, и первым шагом должно стать немедленное признание КСИР, который совершил эту широкомасштабную террористическую атаку на Израиль, террористической организацией», — сказано в заявлении.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан также отметил, что на срочном заседании Совета безопасности ООН призовёт Совбез признать КСИР террористической организацией и ввести санкции против Ирана.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

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Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана отмечали, что атака носила ограниченный характер, но если Израиль предпримет ответные меры, то новый удар Тегерана будет значительно более масштабным.

МИД РФ в своём заявлении выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что Россия решительно осудила нападение Израиля на консульство Ирана, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН.

Развитие ситуации в регионе будет зависеть от действий Израиля и США, вероятен сценарий эскалации напряжённости без перерастания в мировую войну, но с существенно более активным участием в обоюдных военных действиях Израиля и Ирана, отмечал в беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.