Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. После атаки Ирана на Израиль в Тель-Авиве временно закрыли образовательные учреждения, рассказала 14 апреля «Известиям» жительница города Ирина Погуляй.

Владимир Астапкович/РИА Новости

При этом магазины, кафе и предприятия продолжают работать, в городе сохраняется спокойствие, отметила собеседница издания.

«На данный момент не работают образовательные учреждения, чтобы дети не пошли в школу, но работают магазины, то есть всё взрослое население вышло на работу сегодня. Пока что всё тихо, спокойно», — сказала она.

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Собеседница издания также рассказала, что во время атаки отправилась в убежище в центре города, так как укрытие на этаже её многоквартирного дома не отвечает уровню безопасности при угрозе воздушной атаки Ирана. При этом спускаться под землю девушка, по её словам, не стала, так как иранские дроны и ракеты перехватывались в небе.

Атака закончилась ночью, около 03:00 по местному времени (совпадает с московским), после чего люди покинули убежище, добавила она.

Вечером 13 апреля армия Израиля сообщила, что из-за предполагаемой атаки со стороны Ирана в Израиле отменяются занятия в образовательных учреждениях, а также все собрания численностью более тысячи участников.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана также отмечали, что атака носила ограниченный характер, но если Израиль предпримет ответные меры, то новый удар Тегерана будет значительно более масштабным.

Израиль ответит на атаку Ирана подходящим образом и в подходящее время, отметил в свою очередь министр военного кабинета страны Бени Ганц.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

Развитие ситуации в регионе будет зависеть от действий Израиля и США, вероятен сценарий эскалации напряжённости без перерастания в мировую войну, но с существенно более активным участием в обоюдных военных действиях Израиля и Ирана, отмечал в беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.