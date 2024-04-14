Тегеран, 14 апреля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Иран довёл до сведения администрации США, что удар по Израилю носил ограниченный характер, заявил 14 апреля глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян, слова которого приводит иранский гостелеканал Press TV.

Gideon Markowicz / JINI / Global Look Press

«В нашем утреннем послании Белому дому мы объяснили, что это был ограниченный ответ», — сказал он.

Министр также пригрозил ударами по базам США в регионе, если Вашингтон будет помогать Израилю.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Операция, получившая название «Правдивое обещание», продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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В ответ на ночные атаки Израиль нанёс удар по крупному объекту по производству оружия шиитского движения «Хезболла» в районе населённого пункта Наби-Шит на территории Ливана, заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил об отражении воздушной атаки Ирана, пообещав, что страна и израильский народ победят.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.

Кроме того, Иран пригрозил США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана на Израиль выразил обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. К сдержанности призвало и НАТО. Как отметил пресс-секретарь военного блока Фарах Дахлаллу, нельзя допустить, чтобы события в регионе вышли из-под контроля.