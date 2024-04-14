Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В ответ на ночные атаки Израиль нанёс удар по крупному объекту по производству оружия шиитского движения «Хезболла» в районе населённого пункта Наби-Шит на территории Ливана, говорится в заявлении армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованном 14 апреля в её Telegram-канале.

Кадр из видео

«Некоторое время назад в ответ на ночные пуски по северу Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту «Хезболлы» по производству оружия в районе Наби-Шита глубоко внутри Ливана», — говорится в заявлении.

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Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что израильские самолёты нанесли удар по району города Баальбек на востоке Ливана.

Ночью Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Ранним утром 14 апреля с территории Ливана в направлении Израиля была запущена партия баллистических и крылатых ракет. В подконтрольном Израилю городе Кацрин и в близлежащих населённых пунктах объявляли воздушную тревогу.

Операция, получившая название «Правдивое обещание», продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.

Кроме того, Иран пригрозил США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана на Израиль выразил обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. К сдержанности призвало и НАТО. Как отметил пресс-секретарь военного блока Фарах Дахлаллу, нельзя допустить, чтобы события в регионе вышли из-под контроля.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, чтоВашингтон сдерживает ближневосточный конфликт, в отличие от украинского, из-за возможного ущерба для собственных интересов. По его словам, гибель людей в Газе ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, а из-за конфликта между Израилем и Ираном неопределённость растёт.