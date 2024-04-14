Херсон, 14 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё один пострадал в результате ударов ВСУ по жилым домам в населённых пунктах Херсонской области, сообщил 14 апреля глава региона Владимир Сальдо.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

ВСУ атаковали жилые районы Каховки и Царского, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«Из-за террористического удара боевиков (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского по жилым домам в Каховском муниципальном округе погибли два человека: один в селе Царском, другой в Каховке. Также в Царском есть пострадавший, пожилой мужчина с осколочными ранениями попал в больницу», — отметил Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 13 апреля, губернатор Херсонской области проинформировал, что один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела города Алёшки со стороны ВСУ. Обстрелу подверглись жилые дома.

Также 13 апреля Следственный комитет сообщил, что будет расследовать новые атаки Вооружённых сил Украины на мирных жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число погибших в результате совершённого 12 апреля ВСУ обстрела Токмака из реактивных систем залпового огня выросло до 16. Из 20 пострадавших 12 остаются в больницах в тяжёлом состоянии. В городе продолжают разбирать завалы.

13 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу и жилым домам в Луганске. Удар, предположительно, был нанесён британскими ракетами Storm Shadow. Минздрав ЛНР сообщал, что девять пострадавших в результате атаки находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.