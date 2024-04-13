Луганск, 13 апреля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по Луганску несколькими британскими ракетами Storm Shadow. Об этом 13 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

ABACA/ТАСС

«Учитывая удалённость украинских войск от точки удара, с высокой вероятностью мы можем предполагать, что ВСУ использовали для атаки несколько ракет Storm Shadow», — приводит агентство слова источника.

Как ранее передавало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по району автовокзала в Луганске. Он также опубликовал фотографию, на которой изображён дым после предполагаемого прилёта.

Вечером 12 апреля украинские боевики атаковали жилой район запорожского Токмака, погибли восемь человек. Пострадали 13 человек. Их госпитализировали в городскую больницу. Позже спасатели извлекли из-под завалов после обстрела ВСУ ещё пять человек, все живы.