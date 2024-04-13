Луганск, 13 апреля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета будут расследовать атаки вооружённых сил Украины на мирных жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области, в том числе ракетный удар по Луганску, сообщила пресс-служба СК 13 апреля.

Александр Русский/ТАСС

«По сообщениям органов исполнительной власти, в ДНР в результате атаки украинского беспилотника пострадали сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание», — отметила пресс-служба.

Кроме того, есть пострадавшие в результате обстрелов со стороны ВСУ населённых пунктов Щетиновка и Октябрьский в Белгородской области, Луганска и Донецка, а также Токмака в Запорожской области, заявил СК.

«Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные следователи прибыли на место обстрела в Токмаке и опросили свидетелей. Собранные в ходе осмотра места происшествия вещественные доказательства будут упакованы и отправлены на экспертизу.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что число погибших в результате обстрела Токмака со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня выросло до десяти, ещё два человека числятся пропавшими без вести.

Также 13 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу и жилым домам в Луганске. Удар, предположительно, был нанесён британскими ракетами Storm Shadow. Три человека получили ранения.

12 апреля в ДНР десять сотрудников МЧС пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Огнеборцы ликвидировали пожар, начавшийся из-за сброса взрывоопасного предмета на частный дом, и во время тушения произошла повторная атака беспилотника. Пострадавших госпитализировали.