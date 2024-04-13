Луганск, 13 апреля, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Состояние пострадавших в результате ракетного обстрела машиностроительного завода в Луганске со стороны ВСУ оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое, сообщил 13 апреля минздрав ЛНР.

РИА Новости

Часть пострадавших получили переломы, другие — осколочные ранения, рассказал глава ведомства Наталия Пащенко.

«Пациенты тяжёлые. Основной характер травм — множественные переломы и ампутации. Это работники предприятия. Что касается пострадавших жителей близлежащих к заводу домов — у них легкие осколочные ранения», — цитирует Пащенко пресс-служба правительства ЛНР.

Раненым оказывается вся необходимая помощь, добавила глава минздрава республики.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 13 апреля нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу и жилым домам в Луганске. Удар был предположительно нанесён британскими ракетами Storm Shadow.

В результате атаки пострадали девять человек, семь сотрудников завода и двое жителей домов, расположенных рядом, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Следственный комитет заявил, что будет расследовать атаки вооружённых сил Украины на мирных жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области, в том числе ракетный удар по Луганску. Следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, отметило ведомство.