Москва, 14 апреля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Российские войска в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки нанесли удары по ВСУ в Харьковской и Сумской областях, заявило 14 апреля Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Противник на белгородском направлении потерял до 60 военных, а также шесть единиц техники, в том числе самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота», сообщило ведомство.

«На белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населённых пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радянское Сумской области», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар дроном-камикадзе по подстанции в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове. В Харькове и области начались перебои с энергоснабжением.

В ночь на 14 апреля в Харькове были слышны взрывы, сообщало издание «Общественное». Воздушная тревога объявлялась в Харьковской и Сумской областях. ВСУ сообщили, что якобы уничтожили все 10 беспилотников, при этом в назначенной Киевом харьковской областной военной администрации подтвердили атаку на объект критической инфраструктуры.

14 апреля Конашенков также сообщил, что ВС РФ улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и улучшили тактическое положение на авдеевском направлении. Потери ВСУ на трёх указанных направлениях составили за сутки до 1080 человек.