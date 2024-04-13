Киев, 14 апреля, 2024, 01:01 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 14 апреля взрывы были слышны в Харькове. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной по области воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены также предупредили об опасности с воздуха население Сумской области.

Также телеканал сообщил, что в некоторых районах Харькова отключили электричество после прозвучавших взрывов.

Как передавало ИА Регнум, один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела города Алёшки в Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил 13 апреля глава региона Владимир Сальдо.

Следственный комитет сообщил, что будет расследовать новые атаки вооружённых сил Украины на мирных жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области.