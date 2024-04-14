Москва, 14 апреля, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Российская армия нанесла удар по подстанции в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове. Об этом рассказал «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков без света

Подпольщик сообщил, что в ночь на 14 апреля на Харьков был совершён «прилёт «Герани».

Дрон-камикадзе ударил по подстанции в Харькове.

«В Харькове и области перебои со светом», — добавил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 14 апреля взрывы были слышны в Харькове.

Взрывы прогремели в Харькове на фоне объявленной по области воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены также предупредили об опасности с воздуха население Сумской области.

Украинские боевики в атаке на город Токмак в Запорожской области 12 апреля применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, разработанные и применяемые странами НАТО.

Число погибших после обстрела со стороны ВСУ Токмака выросло до 11, двое числятся пропавшими без вести, написал губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале. Продолжаются поиски женщины с ребёнком.