Москва, 14 апреля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 150 военных на южнодонецком направлении. Об этом 14 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери ВСУ составили: до 150 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 1-й бригады Нацгвардии Украины и 108-й бригады теробороны в районах Чаривного Запорожской области и Урожайного (ДНР).

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком направлении более 110 военных, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

12 апреля Конашенков проинформировал, что на южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 840 военных, два танка, две бронемашины, 25 автомобилей. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ.