Москва, 14 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Группировка ВС России «Центр» улучшила тактическое положение, были отражены семь контратак ВСУ. Противник потерял до 460 военных, проинформировал 14 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики», — уточнили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, украинские войска потеряли до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Минобороны доложили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 235 военных на авдеевском направлении. На данном направлении ВС РФ отразили восемь контратак украинской армии.

Кроме того, в этот же день стало известно об освобождении подразделениями группировки войск «Центр» села Первомайское в ДНР.

9 апреля советник главы республики Ян Гагин заявил, что российские военные установили флаг в Первомайском. По его словам, контроль над этим населённым пунктом говорит о динамичном продвижении ВС РФ.

Главком ВСУ Александр Сырский 6 апреля назвал район Первомайского одним их трёх направлений, где сложилась катастрофическая для украинских войск ситуация. Ещё два таких направления — районы восточнее Часова Яра и Клещеевки на артёмовском направлении и район Новомихайловки на новопавловском направлении. Он уточнил, что у Первомайского, Водяного и Часова Яра идут самые ожесточённые бои.