Москва, 14 апреля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Блогера Дмитрия Портнягина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ, меру пресечения ему ещё не избрали. Об этом сообщил 14 апреля адвокат задержанного Михаил Мушаилов.

Кадр из видео Дмитрий Портнягин

Он уточнил, что бизнес-коучу инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализацию денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путём в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

«В понедельник ему изберут меру пресечения. Пока у нас нет информации о том, какую именно», — сказал Мушаилов ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля Дмитрия Портнягина задержали в Ростове-на-Дону, а на следующий день доставили в Москву для дачи показаний. Фигурантом уголовных дел является и жена Портнягина Екатерина. Следователи допросили её несколькими днями ранее и отпустили.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые не выплатили налоги на 124 млн рублей. В дальнейшем они перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов супруги задолжали по пеням и штрафам 64 млн рублей.

11 апреля Портнягин заявил, что находится в зоне СВО, и пообещал немедленно погасить все штрафы и пени. Вечером того же дня в СК сообщили, что Портнягин с супругой полностью возместили ущерб в рамках уголовного дела о неуплате налогов и легализации денежных средств.

В 2013 году на волне растущей популярности бизнес-тренингов Портнягин выпустил книгу «Трансформатор». Позднее он создал бизнес-сообщество Club 500, как заявлялось — для успешной работы его участников и обеспечения «их инвестициями, окружением и энергией».