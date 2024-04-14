Блогеру Портнягину инкриминируют две статьи Уголовного кодекса
Адвокат: блогеру Портнягину инкриминируют две статьи Уголовного кодекса
Москва, 14 апреля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Блогера Дмитрия Портнягина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ, меру пресечения ему ещё не избрали. Об этом сообщил 14 апреля адвокат задержанного Михаил Мушаилов.
Он уточнил, что бизнес-коучу инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализацию денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путём в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).
«В понедельник ему изберут меру пресечения. Пока у нас нет информации о том, какую именно», — сказал Мушаилов ТАСС.
Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля Дмитрия Портнягина задержали в Ростове-на-Дону, а на следующий день доставили в Москву для дачи показаний. Фигурантом уголовных дел является и жена Портнягина Екатерина. Следователи допросили её несколькими днями ранее и отпустили.
По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые не выплатили налоги на 124 млн рублей. В дальнейшем они перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов супруги задолжали по пеням и штрафам 64 млн рублей.
11 апреля Портнягин заявил, что находится в зоне СВО, и пообещал немедленно погасить все штрафы и пени. Вечером того же дня в СК сообщили, что Портнягин с супругой полностью возместили ущерб в рамках уголовного дела о неуплате налогов и легализации денежных средств.
В 2013 году на волне растущей популярности бизнес-тренингов Портнягин выпустил книгу «Трансформатор». Позднее он создал бизнес-сообщество Club 500, как заявлялось — для успешной работы его участников и обеспечения «их инвестициями, окружением и энергией».