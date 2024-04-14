Бейрут, 14 апреля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Израильские самолёты нанесли удар по району города Баальбек на востоке Ливана. Об этом сообщил 14 апреля источник «РИА Новости».

Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

Удар пришёлся по населённому пункту Наби-Шит к западу Баальбека. К месту происшествия направляются скорые, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 14 апреля с территории Ливана в направлении Израиля была запущена очередная партия баллистических и крылатых ракет. В подконтрольном Израилю городе Кацрин и в близлежащих населённых пунктах объявили воздушную тревогу.

Ночью Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг назвал удар Ирана по Израилю крупнейшей атакой дронов.