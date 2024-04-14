Доха, 14 апреля, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Очередная партия баллистических и крылатых ракет была запущена ранним утром 14 апреля с территории Ливана в направлении Израиля. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

@alishoeib1970 Израильский танк на территории Ливана

В городе Кацрин (находится под контролем Израиля) и в близлежащих населённых пунктах объявлена воздушная тревога.

«Ситуация обостряется с каждой минутой, и все ожидают, каким будет следующий шаг», — отметил автор издания.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане в ответ на запуск беспилотников в сторону Израиля.

По информации израильских военных, БПЛА запускались в направлении населённых пунктов Кфар-Блюм и Ханита на севере Израиля.

Атаке израильских истребителей предшествовал ракетный удар со стороны Ливана. Вечером 12 апреля «Хезболла» выпустила около 40 ракет по территории Израиля. Часть из них перехватили средства ПВО, остальные упали в пустынной местности.

С вечера 13 апреля Иран направил в сторону Израиля три волны беспилотников. Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции подтвердили запуск десятков ракет и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля.

Предполагается, что иранская атака на Израиль нацелена на правительственные объекты, передаёт телеканал MSNBC со ссылкой на двух американских чиновников.