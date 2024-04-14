Москва, 14 апреля, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Россия предупреждала Швейцарию, что доверие к международному посредничеству подорвано из-за деструктивной политики Берна. Об этом заявила 14 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова.

MANUEL GEISSER via www. imago-im/Global Look Press

Она напомнила, что Швейцария поддержала все санкционные пакеты ЕС, направленные против России. Солидарность этого государства с Украиной противоречит его декларируемому «нейтралитету».

«Ещё более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах», — сказала Захарова «РИА Новости».

Берн не прислушался к позиции России. Более того, в последние месяцы наблюдается продвижение деструктивных инициатив. В их числе созыв оторванной от реальности «международной конференции» по Украине и выработка юридических основ для конфискации российских государственных активов, находящихся в Швейцарии, добавила дипломат.

Захарова также рассказала, что Россия перевела в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другое государство.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Швейцария намерена провести конференцию по урегулированию украинского конфликта в Бюргенштоке. Российской стороне не направляли приглашение для участия в саммите, заявил 9 апреля пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов. Он отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для Москвы, так как учитывает нежизнеспособную «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что конференция в Швейцарии — дорога «в никуда». Россия не видит желания со стороны Запада вести дело по-честному.

Президент РФ Владимир Путин назвал паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии, на которую Россию не позвали, но заявили, что без неё что-либо решить невозможно. Москву при этом обвиняют в отказе от переговоров, добавил он.