Москва, 14 апреля, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Россия перевела в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другое государство. Об этом заявила 14 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что вопрос поднят в связи с потерей доверия к Швейцарии как к посреднику в международных делах. Новой площадкой для Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье должна стать страна, чьи власти не действуют в ущерб интересам кого-либо из участников переговоров.

«На такую роль по праву претендуют несколько государств, причём некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний», — сказала Захарова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, международный форум по Закавказью, призванный обеспечивать предсказуемость ситуации в регионе и поддерживать прямой диалог Абхазии и Южной Осетии с Грузией, открылся 15 октября 2008 года. В женевских дискуссиях участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.

В Женеве 5 апреля прошёл 60-й раунд дискуссий, российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Российский МИД заявил, что действия США и НАТО провоцируют серьёзные риски для стабильности и безопасности в Закавказье. В частности, страны Запада добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников.