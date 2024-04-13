Херсон, 13 апреля, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела города Алёшки в Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил 13 апреля глава региона Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

Обстрелу подверглись жилые дома, отметил губернатор в своём Telegram-канале.

«Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алешках привёл к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения, их доставили в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля Следственный комитет сообщил, что будет расследовать новые атаки вооружённых сил Украины на мирных жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области.

13 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число погибших в результате совершённого накануне ВСУ обстрела Токмака из реактивных систем залпового огня выросло до 11. Ещё два человека, в том числе ребёнок, числятся пропавшими без вести.

Также 13 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу и жилым домам в Луганске. Удар, предположительно, был нанесён британскими ракетами Storm Shadow. Минздрав ЛНР сообщил, что девять пострадавших в результате атаки находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.