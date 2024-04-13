Авдеевка, ДНР, 13 апреля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Подразделение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен российским войскам на авдеевском направлении, сообщило 13 апреля Министерство обороны.

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Оружие сложили десантники элитной бригады ВСУ, сказано в сообщении министерства.

«Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен российским военнослужащим группировки войск «Центр» на авдеевском направлении. Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населённого пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие», — отметила пресс-служба ведомства.

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Как передавало ИА Регнум, 5 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшую неделю семь бойцов ВСУ сдались в плен российским войскам.

Некоторые военнослужащие ВСУ, взятые в плен, обращаются с просьбой о получении российского гражданства, а также просят не возвращать их на контролируемую киевским режимом территорию, рассказал ранее помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

В феврале 2024 года американский журналист и ветеран ВМС США Патрик Ланкастер снял сюжет о бывших военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону России. Украинские военные указали на коррупцию и офицерский произвол в ВСУ, а также рассказали о случаях убийства мирных жителей и мародёрства.