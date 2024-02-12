Вашингтон, 12 февраля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Американский журналист, ветеран ВМС Соединённых Штатов Патрик Ланкастер снял репортаж о бывших военных ВСУ, перешедших на сторону России. Репортаж Ланкастер разместил в своём YouTube-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

С журналистом пообщались шестеро украинских военных.

Один из них — старший прапорщик Николай Захарченко, родившийся в Донецке. В украинской армии он служил с 1998 года, а на момент спецоперации состоял в 12 бригаде спецназа, к которой принадлежал полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В плен мужчина сдался в Мариуполе 20 мая 2022 года, после чего попал в сборный пункт пленных в посёлке Еленовка.

«Двадцать дней находился там, потом перевели. Время всё обдумать было много. Я видел своими глазами, как относились «азовцы» к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины», — рассказал в сюжете военнопленный.

Толчком для вступления в Вооружённые силы России для него стало то, что ВСУ нанесли ракетный удар по лагерю со своим военнопленным в Еленовке.

Ещё один украинский военнопленный — Евгений Кравченко — родился в городе Изюм Харьковской области. Мужчина служил в 95-й бригаде ВСУ. По его словам, он подписал контракт, так как был единственным кормильцем в семье. Он отметил, что душа к ВСУ у него не лежала, видел, каковы они изнутри: коррупция, произвол офицеров.

«На момент начала СВО находился в отпуске, поехал к знакомым, оказался на территории ЛНР. Тогда я понял, что вот мой шанс покинуть украинскую армию и принять сторону тех, кто мне ближе по духу», — рассказал мужчина.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 февраля заявил, что в ВСУ бойцы идут в бой под дулом автомата. По его словам, пытающихся сдаться в плен расстреливают в спину.

Военные украинской армии на позициях в Авдеевке в ДНР надеялись на спасение их Вооружёнными силами России. Об этом 27 января рассказал взятый в плен штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко. Он добавил, что командование ВСУ оставило своих подчинённых на линии боевого соприкосновения без огневой поддержки, еды и воды и только со стрелковым оружием и патронами, закончившимися спустя четыре часа. По словам пленного, российские военнослужащие спасли им жизнь.

В конце декабря 2023 года командир 2-го механизированного батальона отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко рассказал о повальном отказе украинцев воевать и их бегстве с поля боя. На привлечение отказника к ответственности за невыполнение приказа требуется от двух недель до месяца. И даже после таких долгих разбирательств военнослужащий может избежать наказания, используя пробелы в законе, признал украинский офицер.