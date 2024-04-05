Москва, 5 апреля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Семь украинских военных сдались в плен за неделю, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение недели сдались в плен семь украинских военнослужащих», — заявил он.

В российском оборонном ведомстве также заявили, что с 31 марта по 5 апреля российские военные нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям ВПК, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Как сообщало 3 апреля ИА Регнум, взятые в плен в зоне проведения специальной военной операции украинские военные обратились с просьбой о российском гражданстве.

Украинский военнопленный Андрей Бабурин посоветовал жителям Украины, участвующим в боевых действиях на стороне ВСУ, сложить оружие, чтобы сохранить собственные жизни. Он положительно высказался об отношении к украинским пленным со стороны российских военных.

В конце марта пленный боец ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, как выжил после атаки танка Вооружённых сил России на «Брэдли». После ранения украинский военный попал в госпиталь, потом его отправили в отпуск. По словам бойца, из отпуска в ВСУ он решил не возвращаться и дезертировать.