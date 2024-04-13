Оренбург, 13 апреля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ликвидации последствий паводка участвуют около семи тысяч добровольцев Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Об этом ИА Регнум сообщили представители проекта.

Сергей Никифоров/РИА Новости

Отмечается, что жителям пострадавших от стихии регионов помогают представители различных добровольческих организаций и движений, включая Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС), Российские студенческие отряды, Народный фронт, Волонтёры Победы. Также помощь оказывают волонтёры-медики, молодогвардейцы, представители Поискового движения России и другие добровольцы, которые остались в стороне.

Так, на место бедствия прибыли добровольцы из ВСКС, которые патрулируют затопленную территорию на лодке, следят за местностью, помогают эвакуировать людей, распределяют и развозят гуманитарную помощь.

В это же время поисково-спасательный отряд «ОренСпас» активно помогает эвакуировать жителей и домашних животных с территорий в Оренбурге, которые были затронуты паводком.

Отмечается, что в отряде работают более 30 волонтёров в составе 14 экипажей. Кроме того, помочь отряду вызвались все 17 высших учебных заведений области и 47 профессиональных образовательных учреждений.

Студенты из Оренбургского государственного университета вместе со штабом волонтёров Промышленного района Орска помогают жителям вывозить личные вещи и в дальнейшем расселять их в пункты временного размещения.

«Как только была объявлена эвакуация, мы приняли решение вместе с Добро. Центром Орска и Народным фронтом сформировать штаб волонтёров. Первые трое суток мы работали в ПВР, оказывали помощь пострадавшим. Собирали заявки на предметы первой необходимости и лекарственные средства, разгружали фуры. Помогали в коммуникации людей, потерявших связь друг с другом из-за эвакуации», — рассказал студент Орского гуманитарно-технологического института Дмитрий Кокубенко.

Вместе с тем волонтёры #МЫВМЕСТЕ помогают в сборе заявок на оказание адресной помощи, разгрузке, сортировке и выдаче гумпомощи нуждающимся людям. Кроме того, для прибывших в ПВР людей волонтёры организовывают досуговую деятельность.

Неравнодушными остались целые семьи. Так, на помощь пострадавшим пришла многодетная семья из Орска. Глава семьи Александр Галайда стал автоволонтёром, а жена Юлия с дочерью Ариной помогают людям в ПВР в одной из местных школ.

«Наша семья не смогла остаться в стороне в такой ситуации. Мы уже имели опыт помощи людям во время коронавируса, поэтому вступили в чат волонтёров #МЫВМЕСТЕ. На посту ПВР в 13-й школе встречали людей, сортировали вещи для пострадавших, помогали разгружать фуру с питьевой водой, сопровождали людей, которые плохо ходят. Сейчас заступили на ПВР 52-й школы. Здесь оказываем всю возможную помощь, кормим лежачих, сортируем вещи, меняем постель», — сообщила Юлия.

Помощь по устранению последствий паводка поступает со всех уголков России. Так, более 10 регионов страны уже отправили гуманитарные грузы для жителей Оренбургской области. Союз предпринимателей Орска, в свою очередь, помогает технически обеспечивать волонтёрскую работа, а также организовывает горячее питание.

Для желающих присоединиться к помощи пострадавшим от стихии, Оренбургское отделение Российского Красного Креста открыло сбор пожертвований.

Отмечается, что комиссия из представителей крупных общественных организаций Оренбургской области, СМИ, штаба по ликвидации последствий паводка определит направления расходования средств. Отчёт об их распределении будет размещён публично на официальном сайте Российского Красного Креста.

При этом создана возможность оказать адресную помощь пострадавшим с помощью приложения Добро. Взаимно. Для этого необходимо в приложении выбрать Оренбургскую область в разделе «Где помочь» и откликнуться на просьбу о поддержке. Кроме того, с помощью приложения можно поделиться собственными возможностями, для этого нужно нажать на кнопку «Создать» и заполнить короткую форму в одноимённом разделе. Если же помощь потребовалась вам или вашим близким, необходимо зайти в приложение «Добро. Взаимно» и сформировать собственную просьбу: для этого нужно нажать на кнопку «Создать» и описать, какая конкретная помощь необходима.

Для местных жителей, желающих поддержать пострадавших, предусмотрены пункты сбора необходимых вещей. Адреса и телефоны можно найти по ссылке.

Уточняется, что пострадавший в данный момент особо нуждаются в сетевых фильтрах (удлинители), зарядных устройствах для мобильных устройств, портативных зарядных устройствах (пауэрбанки), предметах личной гигиены, продовольствии, детском питании, корме для животных, а также в спальных принадлежностях (одеяла, подушки, спальные мешки постельное бельё).

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля пресс-служба администрации Оренбурга сообщила, что уровень воды в реке Урал у города составил 1185 сантиметров и превысил опасное значение на 255 см.

12 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил о массовой эвакуации в связи с крайне опасной паводковой ситуацией.

К утру 13 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга увеличился за сутки на 42 см, достигнув отметки в 1171 см. За ночь затопило новый жилищный микрорайон «Гранд парк». В связи с паводком остановили работу котельной «Трикотажная фабрика».

Президент России Владимир Путин 11 апреля провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.

В МЧС России 13 апреля отметили, что в российских регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. В 39 субъектах остаются подтопленными более 12 700 жилых домов, 22 000 приусадебных участков.