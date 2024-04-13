Москва, 13 апреля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. В российских регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки, сообщили 13 апреля в МЧС России.

РИА Новости / Максим Богодвид

«Наблюдается положительная динамика паводковой обстановки. В 39 субъектах остаются подтопленными более 12 700 жилых домов, 22 000 приусадебных участков», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что население в зоне подтопления и личный состава МЧС вакцинируются против гепатита А.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля президент России Владимир Путин провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

В пресс-службе МЧС России информировали 12 апреля, что прорванный паводком участок защитной дамбы на реке Урал в Орске полностью восстановлен. Кроме того, глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в Орске начали восстанавливать освободившиеся от воды дома, всего их 588.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.