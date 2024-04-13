Оренбург, 13 апреля, 2024, 07:58 — ИА Регнум. За минувшую ночь в Оренбурге затопило новый жилищный микрорайон «Гранд парк» — вода стоит у многоквартирных домов. О разгуле стихии рассказал журналистам глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса.

Максим Богодвид/РИА Новости

Жилой район «Гранд парк» находится в одном из лучших районов Оренбурга. Дома ещё строятся, а в тех, что уже сданы, жильцы делают ремонты. Есть опасения, что вода вот-вот зайдёт в подвалы.

По словам Александра Сиса, затопление «Гранд парка» зафиксировано по улицам Потехиной и Уральской.

Кроме того, произошёл перелив улицы Донгузской. Всю ночь на ней дежурили сотрудники ГИБДД и оперативные службы для эвакуации жителей, пояснил руководитель диспетчерского центра.

Как сообщало ИА Регнум, к утру 13 апреля уровень воды реки Урал у Оренбурга увеличился за сутки на 42 см, достигнув отметки в 1171 см. За последние четыре часа прироста не было, заверил глава региона Денис Паслер.

Лишившимся жилья по причине паводка жителям Оренбургской области полностью возместят его стоимость, заверил Паслер. Он подчеркнул, что выплаты будут производиться тем, чьи дома стихия не подтопила, а полностью уничтожила.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин информировал, что в городе звучит сирена, из-за крайне опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация граждан. Самая серьёзная угроза — в ЖК «Гранд-парк», посёлках имени Куйбышева и Солнечном, 23-м и 24-м микрорайонах города, на Уральской и Донгузской улицах, в районах Авиагородок и Овчиный городок.