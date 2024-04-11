Москва, 11 апреля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Ситуация с паводками в российских регионах меняется ежечасно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий стихии.

Егор Алеев/ТАСС

На совещании с президентом присутствуют главы МЧС и Минстроя Александр Куренков и Ирек Файзуллин, а также губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей.

«У нас на связи Курган, Оренбург, Тюмень. Тема понятна: паводки, борьба с ними и оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации. Мы на связи практически каждый день, но тем не менее ситуация меняется ежечасно, поэтому просил бы доложить прежде всего губернаторов», — отметил Путин в начале совещания.

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По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, ущерб от паводка в регионе превысит, по предварительным оценкам, 40 млрд рублей.

Во время совещания глава Минфина Антон Силуанов заявил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены. Ресурсы в резервном фонде для этого есть, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин занимается вопросами паводков значительную часть рабочего дня.

Представитель Кремля отметил, что президент использует информацию, которая предоставлена прежде всего МЧС, так как данное ведомство обладает всем спектром оборудования для составления подробных карт с последствиями паводков и по прогнозированию.

В МЧС России заявили, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, уточнял Куренков.

Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

11 апреля на Ириклинском водохранилище объём сброса воды сократился до 720 кубометров в секунду. Это втрое меньше по сравнению с максимальным значением, зафиксированным 5 апреля. Сокращение сброса существенно повлияет на паводковую обстановку и позволит избежать таких серьёзных последствий, которые наблюдались в Орске.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил как можно скорее восстановить энергоснабжение и транспортное сообщение в пострадавших от паводка регионах.

Также он поручил профильным ведомствам оценить возможности по компенсации убытков для предприятий и организаций в подтопленных районах и отметил, что малому бизнесу и сельхозпроизводителям приходится особенно тяжело.

Мишустин добавил, что нужно оперативно определиться, какие меры поддержки нужны предпринимателям, и в срок довести до пострадавших необходимые средства.