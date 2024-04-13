Оренбург, 13 апреля, 2024, 07:42 — ИА Регнум. К утру 13 апреля уровень воды реки Урал у Оренбурга увеличился за сутки на 42 см, достигнув отметки в 1171 см. За последние четыре часа прироста не было, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Дмитрий Зуйков

«Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнётся спад», — отметил Паслер в Telegram-канале.

Глава области добавил, что в Орске уровень Урала снизился ещё на 23 см. Город освобождается от воды и возвращается к нормальным условиям жизни. При этом обстановка в регионе остаётся сложной. В некоторых районах пик паводка не пройден. На илекском направлении стягиваются силы и средства, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на 12 апреля, в оренбургском Орске после паводка подачу газа восстановили в более чем 6 тыс. домов, электричество запустили в 180 домах. Также в городе начали восстанавливать освободившиеся от воды дома, таких порядка 588 зданий.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 11 апреля доложил президент Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге.

Лишившимся жилья по причине паводка жителям Оренбургской области полностью возместят его стоимость, заверил губернатор Паслер. Он подчеркнул, что выплаты будут производиться тем, чьи дома стихия не подтопила, а полностью уничтожила.