Токмак, Запорожская область, 13 апреля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Военные следователи прибыли на место обстрела в городе Токмаке Запорожской области и опросили свидетелей. Об этом 13 апреля сообщил журналистам представитель СК России.

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«Военные следователи Следственного комитета РФ проводят осмотр места происшествия в городе Токмак», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что все собранные в ходе осмотра места происшествия вещественные доказательства будут упакованы и отправлены на экспертизу.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что число погибших в результате обстрела города Токмак со стороны ВСУ выросло до десяти, ещё два человека числятся пропавшими без вести.

Вечером 12 апреля ВСУ нанесли удар по жилому району Токмака. Пострадавших с ожогами и ранениями доставили в медучреждение, трое из них находятся в тяжёлом состоянии и будут экстренно перевезены в областную больницу, отмечал Балицкий.

Несколько человек оставались под завалами. Утром 13 апреля спасатели извлекли из-под завалов пять человек, они живы, им оказывается экстренная помощь, сообщал губернатор.