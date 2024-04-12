Донецк, 12 апреля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) 10 сотрудников МЧС России пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

МЧС России

«В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета», — сказано в публикации.

Отмечается, что во время тушения возгорания произошла повторная атака беспилотника. В результате этого травмы различной степени тяжести получили сотрудники МЧС России. Пострадавших госпитализировали, уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали двое жителей Белгорода. Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. Один пострадавший получил осколочное ранение нижней конечности, другой — осколочные ранения верхней и нижней конечностей.

11 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке украинского дрона на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая — Горловка. Тогда в результате атаки ранения получили водитель и четверо пассажиров. Это девочка-подросток, двое мужчин и две женщины, уточнил он.

Пушилин добавил, что украинский дрон также сбросил взрывоопасный предмет в Кировском районе Донецка, в результате повредился автомобиль.