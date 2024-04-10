Москва, 10 апреля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Актуальный прогноз роста ВВП России в 2024 году составляет 2,2%, но этот показатель может быть превышен. Об этом 10 апреля заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Сейчас прогноз 2,2%. Минэкономразвития говорит, что, возможно, повысят прогноз в большую сторону. Но пока речь идет о десятых. В целом март хороший, это видно по динамике НДС, которая бьёт рекорды, причем в основном за счёт внутреннего НДС», — сказал Белоусов.

Он добавил, что нужно дождаться итогов первого квартала, но пока и индексы PMI, и налог на добавленную стоимость достаточно высокие.

По его словам, эти индикаторы и достаточно высокая потребительская активность показывают, что всё идет очень неплохо.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 3 апреля заявил, что ВВП России по итогам 2023 года увеличился на 3,6%. Доходы федерального бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей, объём вырос на 5% — по сравнению с 2022 годом исполнение расходов приблизилось к 100%. Госдолг России находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, добавил глава правительства.

По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Президент России Владимир Путин поставил задачу по вхождению страны в четвёрку крупнейших экономик мира.