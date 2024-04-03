Москва, 3 апреля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. ВВП России по итогам минувшего года увеличился на 3,6%, сообщил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин в Госдуме.

Иван Шилов ИА Регнум

Он назвал 2023 год сложным периодом, в том числе из-за усиления внешнего давления на страну. Россия справилась с трудностями.

«По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», — заявил Мишустин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879003" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Михаил Мишустин: «Доля товарооборота с дружественными странами выросла до 77%»

Совокупный ВВП стран ЕАЭС по итогам прошлого года увеличился на 3,8%, отметил он.

Глава правительства рассказал, что, по оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Он напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным задаче по вхождению страны в четвёрку крупнейших экономик мира и заявил, что к этому есть предпосылки.

Госдолг страны находится сегодня на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, заявил премьер-министр. Доходы федерального бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей, объём вырос на пять процентов — по сравнению с 2022 годом, исполнение расходов приблизилось к 100%.

Также он сообщил, что в концу прошлого в России до трёх процентов снизился уровень безработицы, он сократился вдвое. В ЕС уровень безработицы в два раза выше, чем в России. При этом в стране выросла продолжительность жизни. По итогам прошлого года она достигла почти 73,5 года.

Как сообщил премьер-министр, в прошлом году жилищные условия с помощью льготных кредитов улучшили миллион российских семей. За год на 15% выросли страховые пенсии россиян. На повышение зарплат бюджетников правительство направило порядка 190 млрд рублей федеральных средств. Средняя зарплата в стране по итогам года достигла 73 тысяч рублей. Количество бедных людей в России снизилось до 13,5 млн человек.

Глава правительства заявил о рекордном за последние 12 лет росте объёма инвестиций в экономику России. Объём вырос на десять процентов. Бизнес вкладывает деньги в развитие страны. В стране промышленное производство выросло, по итогам года, на три с половиной процента.

Мишустин сообщил, что в 2024 году правительство, выполняя поручение Путина, спишет около триллиона рублей накопившейся у регионов задолженности по бюджетным кредитам.

Ключевым условием достижения финансового суверенитета России глава правительства назвал обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости и сбалансированности бюджета, увеличение собственных инструментов долгосрочных ресурсов.