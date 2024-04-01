Москва, 1 апреля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение России в четвёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности, следует из перечня поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие: вхождение к 2030 году России в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности», — следует из документа.

Как сообщало 31 марта ИА Регнум, экономика России в 2023 году заняла пятое место по темпам роста в «Большой двадцатке» (G20). Так, за год ВВП вырос на 3,6%. Самые высокие показатели у Индии (7,3%), Китая (5,2%), Индонезии (5,1%) и Турции (4,5%).

Минэкономразвития 28 февраля сообщило, что рост ВВП страны в январе 2024 года составил 4,6% в годовом выражении. Месяцем ранее, в декабре 2023 года, показатель составлял 4,4%.

В послании Федеральному собранию 29 февраля Путин заявил, что экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой, опережая в том числе страны G7.