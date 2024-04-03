Москва, 3 апреля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Государственный долг России находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, что гораздо меньше показателей стран Запада. Об этом 3 апреля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Текущий безопасный уровень долга у нас где-то 17%. Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнёров сегодняшних — там всё совершенно по-другому обстоит», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в России расходы на обслуживание госдолга выросли, но это произошло исключительно из-за роста стоимости займов. По его словам, с 2021 года доходность облигаций федерального займа выросла почти вдвое, и рост ставки по долгу на 1 процентный пункт ведёт к росту расходов на обслуживание в размере около 150 млрд рублей в год.

Глава правительства добавил, что России нельзя отказываться от государственных заимствований, резервов и бюджетного правила. Такое страна проходила в 1990-е годы, когда жила надеждой о помощи западных стран, сейчас необходимо рассчитывать только на себя.

По его словам, долг — это актив, его нужно правильно использовать, чтобы он работал на страну.

Как передавало ИА Регнум, Мишустин заявил, что у российской экономики есть все предпосылки, чтобы войти в четвёрку крупнейших в мире. Он отметил, что, по оценке Всемирного банка, Россия входит в пятёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

По предварительной оценке Росстата, ВВП по итогам 2023 года увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя развитых стран, добавил Мишустин.

Также премьер-министр сообщил, что доходы федерального бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей. По сравнению с годом ранее этот объём вырос почти на 5%. При этом исполнение расходов бюджета в прошлом году приблизилось к 100%, это лучший результат последних лет.